Vidéo d'annonce de DALL·E 3 par OpenAI 🤖

La loi c'est moi



J'ai hâte de voir les détournements qui vont être fait à partir des bugs de génération. En tout cas ça va faire mal à MidJourney.



DALL·E 3 sera disponible pour les clients ChatGPT Plus et Enterprise en octobre.Et via l'API et dans les laboratoires plus tard cet automne.



Introducing DALL·E 3



Contribution le : Aujourd'hui 16:06:22