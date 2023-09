Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Entretien d'embauche du turfu 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3269 Karma: 2547

Google Glass l'entretien d'embauche Job Interview

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:48

Wiliwilliam Re: Entretien d'embauche du turfu 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36225 Karma: 15826

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic101747.html



je lock C'est marrant, dans le turfu on est en 240p. Alors que dans le passé on a le droit à la 1080pje lock

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:33

Le sujet est verrouillé