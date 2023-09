Options du sujet Imprimer le sujet

KetaMilcs recuperation de donnees 1 #1

Je m'installe Inscrit: 11/02/2008 23:36 Post(s): 154 Bonsoir/bonjour la Kommu



connaitriez vous un logiciel (gratuit évidemment) pour faire une récup de données sur un DD externe?



J'en ai testé 2/3 qui demande de passer à la caisse au bout de 3 fichiers récupérés...



Merci les gens!

Contribution le : Hier 23:33:21