Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1298 Karma: 1623 Un explorateur en urbex découvre une drôle de baignoire dans un hôpital abandonné.





Une Baignoire bizarre !! #urbex #explorations #exploration

