Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une harde de sangliers déboule dans un champ 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1302 Karma: 1625







Source: https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/lons-le-saunier/video-une-harde-de-sangliers-deboule-dans-un-champ-dans-le-jura-il-filme-cette-scene-depuis-sa-voiture-2843375.html Des sangliers et leurs petits envahissent un champ à Trenal, près de Lons-le-Saunier (Jura)

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:08