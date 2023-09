Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach Et si Star Wars avait été tourné en 1923 ? 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4042 Karma: 2407

STAR WARS 1923



A l'aide de l'IA midjourney, le vidéaste STAR WARS 1923A l'aide de l'IA midjourney, le vidéaste Douggy Pledger s'est amusé à imaginer a quoi aurait pu ressembler Star Wars, si il avait été tourné en 1923.

Contribution le : Hier 23:20:09