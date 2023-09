Un Scanner (médical) sans son enveloppe externe.

Le principe de la tomodensitométrie est de faire tourner un émetteur et un récepteur de rayon Y autour du patient, tout en lui donnant un mouvement de translation en déplaçant la table ou le patient est allongé. Plus la rotation est rapide, plus la résolution de l'image est bonne. Les scanners les plus récent atteignent des vitesses de 4 rotations par seconde. Impressionnant.