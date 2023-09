Jonathan Cohen qui repond a une question sur l ecologie.

Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh



Jonathan Cohen met à l'amende un militant écolo anti-Bolloré lors de l'avant première de son film

Aujourd'hui 21:53:07

vivaberthaga

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3221 Karma: 3516 C'est si difficile que ça d'assumer que l'on fait tous des compromissions par convenances et confort personnel. Quelle est l'utilité de ces sorties niveau maternelle, c'est pas moi c'est l'autre. Juste 2 toutes petites personnes.

Aujourd'hui 22:03:05