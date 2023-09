Options du sujet Imprimer le sujet

Mamethis Shaquille O'Neal fait tout paraitre plus petit 1 #1

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 638 Karma: 1088

Shaq making things look "TINY"

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:13

SushiCircus Re: Shaquille O'Neal fait tout paraitre plus petit 0 #3

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1382 Karma: 622 @alfosynchro



Et moi j'ai plus qu'a retrouver le ticket de caisse pour échanger avec la taille XS

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:11