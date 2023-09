Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Utilisation du téléphone sur une montagne russe

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1304 Karma: 1628 Elle utilise son téléphone sur une montagne russe… La suite est évidente.





Contribution le : Aujourd'hui 08:40:04

Memelteam Re: Utilisation du téléphone sur une montagne russe

Je m'installe Inscrit: 10/10/2008 20:15 Post(s): 361 Karma: 286 Je ne sais pas quelle hypothèse prendre.

Soit son complice la filme prêt à sacrifié un vieux téléphone pour obtenir du click.

Soit elle est hyper intelligente.

Contribution le : Aujourd'hui 08:52:28