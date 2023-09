Index des forums Koreus.com La chambre des Liens COnnaissez vous le satyre puant ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

https://www.facebook.com/watch/?v=624139393075987





La vidéo montrant un champignon puant prenant la forme d’un pénis de 10 pouces et sortant du sol jusqu’à sa décomposition a été captée dans une forêt en Allemagne par des scientifiques.





La scène a dû être filmée pendant trois afin de capter le moment le champignon connu pour son odeur de chair putréfiée, émerge du sol.



Le Phallus impudicus, aussi appelé satyre puant, phallus impudique, ou morille du diable, peut être mangé seulement à son état d’œuf, lorsque la mauvaise odeur est à peine perceptible.



Il pousse généralement près des plantes en décomposition et peut atteindre 25 cm de haut.

Sa tige est surmontée d’un chapeau en forme de cloche sur lequel il y a une coulée de liquide brun, la gleba, la partie fertile du champignon dans laquelle se trouvent les spores.



C’est la gleba qui donne sa mauvaise odeur au champignon, rapporte le site Live Science.



«L'odeur du champignon été décrite comme semblable à celle de la chair en décomposition, des excréments en décomposition et des eaux usées», peut-on lire sur le site internet de l’Université de Floride.



Lorsque le champignon est consommé à l’état d’œuf, il aurait le goût de noisette.



Dans la nouvelle vidéo captée par des scientifiques, le champignon se forme en moins de trois heures.

«Il a fallu trois semaines pour tourner cette vidéo. Rien ne s'est passé pendant les deux premières semaines, nous avons dû attendre et continuer à vérifier la caméra jusqu'à ce que nous obtenions enfin ces images», a déclaré le Regionalforstamt Soest-Sauerland, l'office gouvernemental des forêts de la région de Soest-Sauerland, dans l'est de l'Allemagne.



Il est aussi possible de voir sur les images les mouches envahir la gleba du champignon dès sa formation. Attirées par l’odeur fétide, les mouches se régalent de la gleba pendant 10 heures en dépouillant le champignon de cette coulée brune.



Dans les jours suivants, on peut voir le corps blanc restant du champignon, connu sous le nom de «doigt de cadavre», commencer à pourrir avant de tomber lentement.



source







deepo Re: COnnaissez vous le satyre puant ? 1 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1709 Karma: 1053 25cm!

3h!

Suis jaloux!



Blague à part, si on commence à s'extasier sur tout ce qui, dans la nature, ressemble à une teub ou une vulve, on a pas fini.

