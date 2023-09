Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Il casse son iPhone 15 Pro Max avec deux doigts 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1309 Karma: 1642 Sans trop forcer, il arrive à le casser avec ses doigts.





Il casse son iPhone 15 pro max avec deux doigts (Vidéo) !

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:49

defds Re: Il casse son iPhone 15 Pro Max avec deux doigts 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2219 Karma: 1616 60 secondes de pub.

7 secondes de video pour un mec qui tort son téléphone, pas de quoi etre étonné que ca casse vu que c'est ce qu'il cherchait à faire.

Contribution le : Aujourd'hui 13:03:29