Bowane Une Nissan percute une Jeep Wrangler au feu rouge 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1317 Karma: 1642 Une Nissan brule un feu rouge et percute une Jeep.





Nissan Runs Into Jeep Wrangler Running a Red Light || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:24:58

CrazyCow Re: Une Nissan percute une Jeep Wrangler au feu rouge 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18395 Karma: 28277 Pour moi l'explication c'est plutôt qu'il n'a pas du tout vu la couleur du feu à cause du soleil et/ou un manque d'inattention. Évidemment c'est de la faute de la voiture qui grille le feu, mais je pense que c'est la raison principale. À aucun moment il ne voit la Jeep lui arriver dessus.

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:22