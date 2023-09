Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des passagers laissés à l'envers sur un manège au Canada 2 #1

Source: https://www.aufeminin.com/news-societe/accident-dans-un-parc-d-attractions-les-passagers-d-un-manege-restent-coinces-30-minutes-la-tete-en-bas-video-s4071482.html Des passagers sont laissés à l'envers pendant 30 minutes après un dysfonctionnement du manège Lumberjack au Canada's Wonderland.Riders Stuck Upside Down - Ride Malfunction - 2023-09-23 - Canada's Wonderland - Lumberjack - 3

