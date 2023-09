Acrobate sur fond lunaire

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 #1

Full Moon Rises Behind Acrobat || ViralHog

Full Moon Rises Behind Acrobat || ViralHog

alfosynchro #2

Pour une fois que le mot "lunaire" a son vrai sens !

JCM77 #3

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1407 Karma: 1452 alfosynchro Je t'aime !!!



edit : parce que l'utilisation de "lunaire" pour "insolite / incohérent / saugrenu" ça titille mes petites oreilles... Je t'aime !!!

