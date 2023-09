Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Ping pong fail 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1321 Karma: 1647 Au début d'une service, un homme échappe sa raquette qui percute alors violemment le visage de son adversaire.







AOUCH !

Contribution le : Aujourd'hui 09:04:07