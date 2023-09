Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Les mille-pattes et leur démarche métachronale 🐛 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Afficher le spoil Un mille-pattes avec une jambe de bois Cette locomotion unique chez les myriapodes de type Julida , appelée démarche métachronale, se produit lorsque les pattes ondulent en une vague le long du corps, de la queue à la tête.Notez que les pattes avant ne servent pas à se déplacerQu'est-ce donc?

