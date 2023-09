La Benz Patent Motorcar, la première voiture 🚗

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36254 Karma: 15892





Driving 1886 Mercedes! First Car in the World! #Shorts How do you like this Icon? Comment!



La version sans la musique insupportable



La Benz Patent Motorcar, qui a été assemblée à Mannheim, en Allemagne, en 1885, est généralement reconnue comme la première voiture moderne. Elle a été brevetée en 1886 et représente une avancée majeure en tant que véhicule automobile pratique et destiné à une utilisation courante. De plus, elle est devenue la première voiture produite en série dès 1888.

