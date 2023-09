Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un effet domino des shots raté dans un bar 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1327 Karma: 1649

Afficher le spoil Au lieu de pousser un seul verre de shot, elle a poussé tous les verres.



Dans un bar, la jeune fille rate son effet domino... CONFUSION TOTALE !

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:14

Le sujet est verrouillé