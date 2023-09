Réaction excessive d'une employée de Jack-in-the-Box pour des frites manquantes

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 652 Karma: 1114



Jack in the Box Employee Shoots at Minivan Over Missing Curly Fries



Plus d'info en anglais.



Edit :

Citation :

@Wiliwilliam a écrit:

Pointer une arme Tirer à deux reprises sur une femme enceinte, son époux et leur fille.

ça doit valoir pas mal de point pour le test de pureté.



Edit 2 :

@Wiliwilliam

Rassure-toi, elle leur a tiré dessus mais elle n'a pas fait mouche.

Il n'y a pas eu de blessés, mais c'est l'intention qui compte comme on dit.

















Contribution le : Aujourd'hui 12:22:15