Options du sujet Imprimer le sujet

Metamax Jour de paye à la Fontaine de Trevi 2 #1

Je m'installe Inscrit: 19/02/2019 20:53 Post(s): 108 Karma: 268

Jour de paye à la Fontaine de Trevi



Sous la surveillance de la police, des employés récupèrent les pièces de monnaie jetées par les touristes.

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:55