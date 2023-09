Options du sujet Imprimer le sujet

Le processus de fabrication de faux aliments japonais par un artisan de 71 ans

食品サンプルを作るプロセス。53年間食品サンプルを作ってきた71歳の職人。



Malheureusement, c'est en japonais, mais je trouve ça quand même intéressant à voir.

bidoop Re: Le processus de fabrication de faux aliments japonais par un artisan de 71 ans

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1249 Karma: 623 J'ai pas (encore) vu la vidéo en entier mais juste l'intro est absolument déroutante..

Ca fait penser au processus de pimpage des aliments pour les photos de nourriture.. sauf que là: tout est faux..mieux que du vrai..

