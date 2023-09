Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Crash d'un avion qui transportait des mercenaires de Wagner

Bowane





A Mali, un IL-76 de fabrication russe atterrit puis continue sa course folle jusqu’à sortir de la piste avant de s'exploser.

Swe_33 Re: Crash d'un avion qui transportait des mercenaires de Wagner

Swe_33: on en apprend tous les jours. Je savais pas que les freins d'avion se sabotait aussi bien que les freins de voiture

