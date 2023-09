Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Crash d’un avion à un show aérien 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1336 Karma: 1652 Ames sensibles s'abstenir



Le crash d’un avion durant un show aéronautique près de Budapest (Hongrie)





T 28 Trojan crash 2023 Hungary Aircraft



Autre angle:







Bowane Re: Crash d’un avion à un show aérien 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1336 Karma: 1652 @Wiliwilliam Celui-ci n'est pas mécanique. Il n'a pas su se remettre dans l'axe après le tonneau.

FMJ65 Re: Crash d’un avion à un show aérien 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15679 Karma: 5137 C'est pas la première fois qu'on voit un crash d'un T28. Il n'est pas sûr ce zingue ???

