Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Impressionnante manipulation de toupie 🌀 || Le soleil à travers la glace ☀ 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36265 Karma: 15930

L'effet est saisissant!









------------------------------------------------------



Magnifique vidéo réalisée par





https://instagram.com/p/Cp969LQsN56 Des pros font tourner une toupie avec une ficelle .... autour d'un poteau.L'effet est saisissant!------------------------------------------------------Magnifique vidéo réalisée par John Derting . Le coucher de soleil brille sur les pics des rivières de glace en Alaska.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:30