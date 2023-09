13 années de lancements de fusée SpaceX en accéléré 🚀

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4045 Karma: 2441

@Gog077 Je suis d'accord avec toi, on a encore énormément de progrès à faire ... mais pas que dans ce domaine, loin de là. L'industrie du spatiale ne représente vraiment pas grand chose à l'échelle du globe, et il faut voir pour quel usage aussi ... un satellite de communication par exemple permet de communiquer sans se déplacer ... il permet donc de réduire l'empreinte carbone.

De plus, SpaceX de par l'usage de boosters réutilisables réduit drastiquement l'empreinte carbone de ses lancements. Le carbone émis par à la consommation de carburant, ne représente quasi rien en comparaison du carbone émis pour la production de la fusée.



On retrouve régulièrement ce genre de remarque quant au spatiale et son empreinte carbone ... mais c'est vraiment pas là que l'on va pouvoir réduire globalement nos émissions ... Oui, il faut faire mieux, oui, il faut interdire les usages superflu (tourisme spatiale, flotte de satellite privé genre Starlink (non pas qu'une flotte comme ça ne présente pas d'intérêt, mais cela ne devrait pas être de l'ordre du privé, mais du public, si SpaceX lance Starlink, pourquoi est-ce que chaque entreprise ne ferait pas sa propre flotte ?)



Bref, c'est un sujet complexe ... tellement complexe, que le prendre comme ça, par le petit bout de la lorgnette est contre productif.

