Les poubelles gênent le passage du fauteuil roulant

Un jeune valide remet les poubelles correctement afin de faciliter le passage de son fauteuil roulant

Je ne sais pas si c'est une mise en scène mais ça me révolte de voir ce connard qui abuse.

Admettons qu'il soit 100% valide (il a peut-être la station debout prolongé qui devient suffisamment douloureuse pour être handicapante, qui sait ? J'en connais qui ne peuvent pas rester debout plus de quelques minutes sans devoir ensuite se gaver d'anti-douleurs).

Que fait-il de répréhensible sur la vidéo ?

Rien n'interdit un valide d'utiliser un fauteuil-roulant.

Rien n'interdit de rouler en fauteuil-roulant sur un trottoir.

Rien n'interdit de déplacer une poubelle qui gène la circulation.



Je serais révolté s'il touchait une allocation handicapé, s'il utilisait des places de parking pour handicapé, etc. sans être handicapé comme celui-là :



Cet influenceur se vante de frauder l'allocation adulte handicapé et cumule 1800€ par mois

Contribution le : Aujourd'hui 15:46:44