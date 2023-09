Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Joconde version légumes du jardin : 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 989 Karma: 2770 #pomme de terre #Joconde #Reproduction



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 00:00:16

yayabe Re: Joconde version légumes du jardin : 0 #2

Je suis accro Inscrit: 28/11/2013 09:09 Post(s): 1228 Karma: 1043 Deux choses m'interpellent:



- La patate a une tête de poutine

- Il (elle) a une barbe et des faux ongles roses

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:19

CrazyCow Re: Joconde version légumes du jardin : 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18413 Karma: 28313



@yayabe

C'est pas étonnant que la salade soit flétrie avec le temps que ça a dû prendre !

Contribution le : Aujourd'hui 08:55:01