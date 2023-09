Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les roues d'une Lamborghini volées dans le Bronx 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1342 Karma: 1657 Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse une Lamborghini dans le Bronx...

En plus du vol des roues, la voiture a également reçu une amende de stationnement





Contribution le : Aujourd'hui 08:48:33