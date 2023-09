Index des forums Koreus.com La chambre des Liens "Explorateurs" de Rob McLellan Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Sci-Fi Short Film "Explorers" | DUST | Flashback Friday



Depuis qu’il y a des hommes, il y a des explorateurs.



"Explorateurs" de Rob McLellan



En savoir plus sur les « Explorateurs » : (texte de l'auteur du court métrage)

"Explorateurs" est un court métrage qui montre un regard idéaliste sur l'avenir du voyage spatial, vu du point de vue de ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu. Le film est un hommage aux films de science-fiction de ma jeunesse et aux pionniers de la vie réelle qui l'inspirent. Un projet solo réalisé en six semaines (sur mon temps libre) et entièrement réalisé sous Unreal Engine 4.



Musique de Boomopera



Pour en savoir plus sur le réalisateur, cliquez ici :

Aujourd'hui 21:50:09



