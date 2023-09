Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Fail 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 993 Karma: 2779 #femme #militaire #poubelle



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 06:54:28

Kratos2077 Re: Fail 0 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1624 Karma: 888 Mais qui filme ça ?



Tu vois une personne qui se débrouille mal avec un sac et tu sors ton tel pour filmer la scène ? Sérieux ? J’ai encore la chance d avoir reçu une éducation qui le confère l’idée d aller aider en premier.

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:30