Options du sujet Imprimer le sujet

deepo C'est quoi l'humour noir? 0 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1733 Karma: 1093 /!\La musique est naze





C’EST QUOI DE L’HUMOUR NOIR ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:04

alfosynchro Re: C'est quoi l'humour noir? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12696 Karma: 5837

@deepo a écrit:

/!\La musique est naze



Qu'est-ce que tu dis ? Citation :Qu'est-ce que tu dis ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:55