À l'intérieur de la sphère de Las Vegas

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36280 Karma: 15957



L'écran LED enveloppant est d'une résolution 18K et mesure 15 000 m² avec 166 000 haut-parleurs. C'est l'écran LED le plus grand et avec la plus haute résolution au monde.







Bonus:

Une compilation des possibilités en extérieur



Contribution le : Aujourd'hui 19:54:28