Wiliwilliam Enorme glissement de terrain en chine #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36296 Karma: 15976





Le tweet dit grèce, mais c'est bien en chine que ça eu lieu. tweet changé! Un énorme glissement de terrain s'est produit à Chongzhou, en Chine, le 27 septembre. Les conducteurs n'étaient absolument pas conscients de l'ampleur du déplacement et ont heureusement échappé à la catastrophe.tweet changé!

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:50

alfosynchro Re: Enorme glissement de terrain en chine #2

Je préfère les glissements de tes reins !

Contribution le : Aujourd'hui 08:50:49

Jihel Re: Enorme glissement de terrain en chine #4

Je viens d'arriver Inscrit: 11/10/2016 07:06 Post(s): 80 Wiliwilliam



Joli l’auteur du tweet qui crée une fake news (volontairement ou non…) mais c’est en effet en Chine, dans la province de Chongzhou, si tu veux la vidéo mieux recardée :





Contribution le : Aujourd'hui 09:01:12

FMJ65 Re: Enorme glissement de terrain en chine #6

Bah, en chine la route est réouverte le lendemain !!!!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:10