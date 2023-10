Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une catapulte pour prendre d'assaut une préfecture 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36296 Karma: 15976







Sacré bretons! Des manifestants, qui veulent une ouverture des urgences de Carhaix la nuit après le décès d'une fillette de 6 mois, ont amené une catapulte devant les forces de l'ordre protégeant la préfecture de Quimper.Sacré bretons!

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:29