Les joeys ne sont pas roux mais très petits

Wiliwilliam

Inscrit: 07/04/2012

Ils voient le jour à une taille aussi minuscule qu'un raisin, mesurant environ 2,5 cm, et ont la capacité de grimper eux-mêmes à travers la dense fourrure de leur mère pour trouver refuge et confort dans sa poche. Leur première tétée est très acrobatique!













@FMJ45 ça va te plaire du coup! Pour info, les joeys sont des bébés kangourous.
Ils voient le jour à une taille aussi minuscule qu'un raisin, mesurant environ 2,5 cm, et ont la capacité de grimper eux-mêmes à travers la dense fourrure de leur mère pour trouver refuge et confort dans sa poche. Leur première tétée est très acrobatique!

Aujourd'hui 09:47:31