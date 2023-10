Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un parachutiste réussit l’exploit du saut de la licorne 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1349 Karma: 1660 Un parachutiste britannique, Jan Zackl, a réussi un exploit en sautant d’un avion pour atterrir précisément sur une licorne gonflable.







Autre angle de vue + GoPro:



Unicorn Landing Skydive Langar 2023

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:42