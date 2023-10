Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des Bernard-l'hermite envahissent Marie-Galante 2 #1

Des dizaines de milliers de Bernard-L’hermite se donnent rendez-vous sur les récifs afin de se reproduire.

Ustost Re: Des Bernard-l'hermite envahissent Marie-Galante 2 #2

Le_Relou Re: Des Bernard-l'hermite envahissent Marie-Galante 0 #3

@Ustost a écrit:

C'est à la baie des cochons ?

non à priori sur une plage Marie-Galante (archipel de la Guadeloupe) en plus en comprends bien que c'est du créole de Gwada





