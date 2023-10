Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le cri de l'opossum dans le capot de la voiture 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1355 Karma: 1661



Afficher le spoil Bien évidemment, ce n'est pas son cri



Quelqu'un ouvre le capot de la voiture et découvre un opossum qui crie…

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:24