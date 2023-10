Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach Explosion d'un méthaniseur dans la région d'Oxford. 1 #1

Une immense boule de feu à été vu non loin de la ville d'Oxford en Angleterre.

D'après les première information, il semblerait qu'il s'agisse d'une méthaniseur touché par la foudre.

La déclaration de l'opérateur du méthaniseur sur linkedin.

Contribution le : Aujourd'hui 01:37:58