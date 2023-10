Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Changement de pneus 1990 vs 2023 1 #1

SushiCircus Re: Changement de pneus 1990 vs 2023 0 #2

Les mécaniciens sont devenu bien rapide. Retour de la piscine, mettre la combinaison ignifugée et le casque de protection.





la vidéo aurait été plus sympa de voir l'évolution sur plusieurs années

21210 Re: Changement de pneus 1990 vs 2023 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 6361 Karma: 3696 Je pense que l'image aurait pu être encore plus petite.



(désolé, c'est un coup de gueule gratuit à force de voir des vidéos ne prenant que <20% de la surface possible).

Wiliwilliam Re: Changement de pneus 1990 vs 2023 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36308 Karma: 16011 Honda en F1 ! C'est vrai qu'on est pas à la même époque

