Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Professionel de la pose de film 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18726 Karma: 22859

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:01

-MaDJiK- Re: Professionel de la pose de film 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4816 Karma: 2435 Ils font bien tous comme ça. Comme tous les métiers, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:37