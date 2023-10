Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1365 Karma: 1682

À 104 ans, Dorothy Hoffner devient la parachutiste en tandem la plus âgée du monde. La centenaire a effectué le saut à 4.100 mètres d'altitude!





104 Year Old Attempts World Record: Oldest Person to make a skydive!

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:16