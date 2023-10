Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam File d'attente aux urgences de Perpignan 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36312 Karma: 16015 Des dizaines de patients sur des brancards ont dû attendre à l'extérieur de l'hôpital de Perpignan pour pouvoir accéder aux urgences. Des pompiers ont filmé et diffusé la scène pour alerter sur la situation.





Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:04

Gog077 Re: File d'attente aux urgences de Perpignan 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1706 Karma: 989 Si on soigne trop bien les gens, ça ne fera que plus de retraites à payer...

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:25