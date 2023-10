Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Simulation de différents types de handicap visuels 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36312 Karma: 16015







Vous pouvez retrouver pleins d'explications et de simulation sur la chaîne de ce monsieur: Comment les personnes ayant différents types de déficience visuelle peuvent voir le monde. (très simplifié)Vous pouvez retrouver pleins d'explications et de simulation sur la chaîne de ce monsieur: Blind on the Move (+ ses shorts

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:58