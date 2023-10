Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36315 Karma: 16017 Après vous être soigneusement lavé les mains, coupez la croûte d'une pizza et posez-la sur quatre autres. Vous verrez que la croûte s'étend sur un peu plus de 3 pizzas. C'est Pi ≈ 3,14.



