Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Performance d'un groupe de danse dans America’s Got Talent 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1372 Karma: 1689







Version longue (avec jury): Magnifique performance du groupe de danse japonais Avantgardey sur la chanson "Money, Money, Money" d'ABBA.Version longue (avec jury): https://www.youtube.com/watch?v=0K4j3HBuenY

Contribution le : Aujourd'hui 15:21:21

CrazyCow Re: Performance d'un groupe de danse dans America’s Got Talent 1 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18429 Karma: 28341 J'avais l'impression que c'était une copie du style de danse de Jenna Ortega dans Wednesday, mais c'est vraiment le style de danse du groupe Avantgardey depuis déjà longtemps. Sacré niveau !

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:47

Wiliwilliam Re: Performance d'un groupe de danse dans America’s Got Talent 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36321 Karma: 16036



LINE DANCE ラインダンス踊ってみた!【アバンギャルディavantgardey



J'adore le style.



D'ailleurs, en creusant un peu sur leur youtube, on tombe là dessus:



Abba - Money, Money, Money(Dance Ver.)

Elles n'ont pas gardé les même pas de dance pour American got's talent J'étais tombé sur ça il y a quelques jours et j'avais hésité à partager, du coup j'en profite qu'un topic sur elles soit sorti!LINE DANCE ラインダンス踊ってみた!【アバンギャルディavantgardeyJ'adore le style.D'ailleurs, en creusant un peu sur leur youtube, on tombe là dessus:Abba - Money, Money, Money(Dance Ver.)Elles n'ont pas gardé les même pas de dance pour American got's talent

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:47