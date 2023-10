Sanctuaire de chats en Roumanie

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36323 Karma: 16038



Chaînes de 3 abonnés, 12 vues, posté 10 minutes avant que tu ne crées le post sur Koreus.



Pour info, il s'agit de ce shelter:



Il faut savoir que les conditions s'améliore en Roumanie, mais il y a encore 15 ans tu pouvais croiser des "meutes" de chat dans les rues de Bucarest.

Ce n'est plus le cas et de nombreux refuges comme celui-ci se développent.



Maintenant, leur nouveau problème ce sont les ours qui quittent les forêts qui se déboisent. Ils descendent près des routes et des villages ... Comment t'es tombé là dessus ?Chaînes de 3 abonnés, 12 vues, posté 10 minutes avant que tu ne crées le post sur Koreus.Pour info, il s'agit de ce shelter: FureverHome-Romania Il faut savoir que les conditions s'améliore en Roumanie, mais il y a encore 15 ans tu pouvais croiser des "meutes" de chat dans les rues de Bucarest.Ce n'est plus le cas et de nombreux refuges comme celui-ci se développent.Maintenant, leur nouveau problème ce sont les ours qui quittent les forêts qui se déboisent. Ils descendent près des routes et des villages ...

