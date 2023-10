Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Charger une bille de bois dans un camion avec peu de moyen 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18730 Karma: 22873

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:24

Le_Relou Re: Charger une bille de bois dans un camion avec peu de moyen 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5827 Karma: 3847 Kilroy1 c'est plus une grume qu'une bille , mais bon il faut que je défende mon pseudo et ne vais pas donner tord à

Citation :

@GratGratGrat a écrit:

Citation :

@Le_Relou

c'est plus une grume qu'une bille , mais bon il faut que je défende mon pseudo et ne vais pas donner tord àCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:18

alfosynchro Re: Charger une bille de bois dans un camion avec peu de moyen 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12724 Karma: 5861 @Le_Relou

C'est quoi la différence entre une grume et une bille ? (à part le fait qu'on ne peut pas jouer aux grues dans une cour d'école... :) )



Edit @Le_Relou : merci pour la précision.

Je viens aussi de lire sur wiki que la grume avait généralement encore de l'écorce, alors que la bille moins. Enfin, il semble qu'il y ait des nuances d'une culture à l'autre (Canada... )

Contribution le : Aujourd'hui 19:22:14