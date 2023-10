Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des buggys tentent de grimper le long d'une falaise 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1380 Karma: 1699 Conduire (presque) verticalement le long d'une falaise





Contribution le : Aujourd'hui 09:30:35

Maitre_Cube Re: Des buggys tentent de grimper le long d'une falaise 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 705 Karma: 989

Avec un logiciel russe surpuissant (Paint by Microsoft) j'ai réussi à rétablir la véritude :



L'image est bien écrasé ce qui amplifie la hauteur...Avec un logiciel russe surpuissant (Paint by Microsoft) j'ai réussi à rétablir la véritude :

Contribution le : Aujourd'hui 09:40:33